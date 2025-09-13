تقرير: إسرائيل تكثف غاراتها على مدينة غزة

دير البلح - (أ ب)

أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة عن استشهاد ما لا يقل عن 32 شخصا في أنحاء مدينة غزة، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل هجومها هناك وتحث الفلسطينيين على الإجلاء، حسبما أفاد طاقم طبي اليوم السبت.

وكان من بين الشهداء 12 طفلا، وفقا لمشرحة مستشفى الشفاء، حيث تم نقل الجثث، وكثفت إسرائيل في الأيام الأخيرة غاراتها على مدينة غزة، ودمرت العديد من المباني الشاهقة واتهمت حماس بوضع معدات مراقبة فيها.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم السبت إنه استهدف برجا سكنيا آخر تستخدمه حماس في منطقة مدينة غزة، وأمر السكان بالمغادرة، في إطار هجوم يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مدينة فلسطينية، يقول إنها آخر معقل لحماس، ولا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين هناك، يعانون من ظروف المجاعة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على الأسئلة المتعلقة بالغارات.

من جهة أخرى احتشد أقارب الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس في تل أبيب اليوم السبت للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح ذويهم وانتقدوا ما وصفوه بالنهج غير المثمر الذي اتبعه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التوصل إلى حل.

ووصفت إيناف زانجاوكر، والدة الرهينة ماتان زانجاوكر، محاولة إسرائيل اغتيال قادة حماس في قطر هذا الأسبوع بأنها "فشل ذريع".