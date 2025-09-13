رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: أنا آسف لاستشهاد نجل خليل الحية

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، السبت، إن العملية في قطر فشلت واختيار توقيتها كان بائسا في أوج المفاوضات، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يهدف لنسف كل فرصة قبل التوصل لاتفاق.

وأشار أولمرت، إلى أن جميع أعضاء حماس ينبغي معاقبتهم ولكن الضربة التي استهدفتهم بالدوحة لم تكن في المكان والتوقيت المناسبين، لافتا إلى أنه يبذل كل الجهد مع الآخرين لإسقاط نتنياهو لأنه لا يمثلهم ولا يمثل إسرائيل.

وأوضح أولمرت في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن قتل المفاوضين يعني أنك لا تريد المفاوضات ولا تريد إطلاق سراح الأسرى، مضيفا "أنا آسف لاستشهاد نجل خليل الحية ولزوجته التي تأذت في الهجوم".

وأكد أولمرت، على أن حماس يجب أن تعاقب و"لكنني ضد قتل هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الذين لا علاقة لهم بهجوم 7 أكتوبر".

وكان همام خليل الحية من بين 5 أشخاص استشهدوا بالهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر حماس في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء الماضي.