ضابط إسرائيلي: الجيش يعاني من استنزاف هائل بغزة

وكالات

قال ضابط كبير في القوات البرية بجيش الاحتلال لموقع "واللا" الإسرائيلي، إن الجيش يعاني من استنزاف هائل على مستوى الأفراد والمعدات في غزة.

وأكد الضابط الإسرائيلي، أن القوات لم تواجه في السابق تحديًا بهذا الحجم، الذي استمر قرابة عامين.

وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر من المقاومة وقوات الجيش الإسرائيلي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت وقوع جنود الاحتلال في حدث "أمني" خلال المواجهات، دون تفاصيل فورية عن طبيعة الإصابات أو الخسائر.