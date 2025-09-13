إعلان

ضابط إسرائيلي: الجيش يعاني من استنزاف هائل بغزة

04:42 م السبت 13 سبتمبر 2025

الجيش الاسرائيلي

وكالات

قال ضابط كبير في القوات البرية بجيش الاحتلال لموقع "واللا" الإسرائيلي، إن الجيش يعاني من استنزاف هائل على مستوى الأفراد والمعدات في غزة.

وأكد الضابط الإسرائيلي، أن القوات لم تواجه في السابق تحديًا بهذا الحجم، الذي استمر قرابة عامين.

وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر من المقاومة وقوات الجيش الإسرائيلي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت وقوع جنود الاحتلال في حدث "أمني" خلال المواجهات، دون تفاصيل فورية عن طبيعة الإصابات أو الخسائر.

جيش الاحتلال الجيش الإسرائيلي قطاع غزة اشتباكات عنيفة
