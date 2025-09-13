اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال والمقاومة بخانيونس

وكالات

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر من المقاومة وقوات الجيش الإسرائيلي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت وقوع جنود الاحتلال في حدث "أمني" خلال المواجهات، دون تفاصيل فورية عن طبيعة الإصابات أو الخسائر.

وفي سياق منفصل، أفادت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، بأن غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وفي 3 سبتمبر الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عدوانًا باسم "عربات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة بالكامل مما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل خوفًا على حياة الأسرى والجنود.