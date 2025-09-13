أوكرانيا: إسقاط 137 طائرة روسية مسيرة

كييف- (د ب أ)

حيدت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 137 من أصل 164 طائرة مسيرة أطلقتها القوات الروسية منذ مساء أمس الجمعة.

وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، بدأ الهجوم في الساعة 20:00 يوم الجمعة، عندما أطلقت روسيا صاروخا باليستيا من طراز إسكندر إم/كيه إن - 23 و164 طائرة مسيرة بما في ذلك شاهد وجيربيرا وأنواع أخرى من الطائرات المسيرة،بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وتم إطلاق الطائرات المسيرة من اتجاهات متعددة: كورسك، وأوريول، وبريانسك، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك. وكان حوالي 90 منها من طراز شاهد.

وتم صد الهجوم الجوي بواسطة الطيران ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات وفرق الحرب الإلكترونية ووحدات الأنظمة غير المسماة ومجموعات النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.

وكانت هناك هجمات مؤكدة من صواريخ و27 طائرة مسيرة في تسعة مواقع، إلى جانب حطام الأهداف التي تم إسقاطها في ثلاث مناطق منفصلة.

كما ذكرت تقارير سابقة، هاجمت القوات الروسية أيضا منطقتي نيكوبول وسينيلنيكوف في منطقة دنيبروبيتروفسك بدءا من مساء أمس الجمعة ، مما أدى إلى إصابة رجلين.





