وزير الخارجية: سيادة الدول تواجه تحديات خطيرة بسبب غطرسة القوة



كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن احترام سيادة الدول يعد ركيزة راسخة في السياسة الخارجية المصرية، محذرًا من أن هذا المبدأ يواجه اليوم تهديدات متصاعدة نتيجة الممارسات والانتهاكات التي تقوم بها بعض القوى الدولية.

وخلال مشاركته في صالون ماسبيرو الثقافي، أوضح "عبد العاطي"، أن ما كان يُنظر إليه كأمر مُسلم في العلوم السياسية، وهو مبدأ احترام السيادة الوطنية، أصبح موضع تحدٍ بسبب غطرسة القوة وسياسات فرض الهيمنة.

وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن التدخلات الدولية تطورت من مجرد التذرع بحماية القانون الدولي إلى مبررات أخرى مثل حماية الأقليات أو فرض أجندات خاصة، لافتًا إلى أن هذه التدخلات لا تستند إلى معايير موحدة وإنما تُمارس بسياسات الكيل بمكيالين، بما يعكس غياب العدالة في النظام الدولي.

وأضاف أن لجوء بعض الدول إلى استخدام القوة المفرطة في تسوية النزاعات بات سمة خطيرة، تُهدد الاستقرار الدولي وتتجاهل القوانين والأعراف الراسخة، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لحظر استخدام القوة وتعزيز الحلول السلمية كخيار استراتيجي.

وفي السياق ذاته، استعرض الوزير جهود مصر في دعم استقرار الدولة الوطنية في عدد من الساحات الإقليمية، مثل ليبيا، السودان، اليمن، سوريا، لبنان، الصومال، إضافة إلى القرن الأفريقي ومنطقة الساحل، مشددًا على أن مصر تضع في مقدمة أولوياتها دعم المؤسسات الوطنية لهذه الدول لمواجهة التحديات الإقليمية والأمنية.

وحذر وزير الخارجية، من خطورة غياب الدولة الوطنية أو انهيار مؤسساتها، حيث يؤدي ذلك إلى خلق فراغ وفوضى تستغلهما التنظيمات المتطرفة والمؤامرات الخارجية، مؤكدًا أن السياسة المصرية تسعى بشكل مستمر لمنع هذه السيناريوهات حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

اقرأ أيضًا:

تعرف على موعد الإجازة المتبقية في 2025

أخر ساعتك 60 دقيقة.. تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025

أجواء معتدلة ونشاط رياح وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة