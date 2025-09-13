إعلان

الجيش اللبناني يوقف سفينة لمغادرتها المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

10:05 ص السبت 13 سبتمبر 2025

الجيش اللبناني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


بيروت- ( د ب أ)

أوقف الجيش اللبناني سفينة أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية.

وقالت قيادة الجيش، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت، "بناءً على إشارة القضاء المختص وبعد توافر معلومات حول محاولة سفينة "هوك 3"مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، نفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجوية في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينة المذكورة على مسافة حوالي 30 ميلًا بحريًّا من الشواطئ اللبنانية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش اللبناني القوات البحرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام