

بيروت- ( د ب أ)

أوقف الجيش اللبناني سفينة أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية.

وقالت قيادة الجيش، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم السبت، "بناءً على إشارة القضاء المختص وبعد توافر معلومات حول محاولة سفينة "هوك 3"مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، نفّذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجوية في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينة المذكورة على مسافة حوالي 30 ميلًا بحريًّا من الشواطئ اللبنانية".