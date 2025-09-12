السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين

وكالات

رحبت المملكة العربية السعودية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان نيويورك ومرفقاته، الصادر عن المؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عُقد برئاسة مشتركة بين الرياض وباريس.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، إن هذا القرار، والتصويت عليه بأغلبية كبرى من قبل 142 دولة، يؤكد الإجماع الدولي على الرغبة في المضي قدمًا نحو مستقبل يعمه السلام ويحصل فيه الشعب الفلسطيني على حقه المشروع بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واليوم الجمعة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار يدعم مخرجات إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار الذي يؤيد الإعلان على 142 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".

الإعلان المؤلف من 7 صفحات هو ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحدث، بحسب ما أوردته "رويترز".