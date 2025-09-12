الرئيس السوري: علاقاتنا مع مصر تمضي نحو التحسن

وكالات

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة خلال تصريحات للصحفيين، إن علاقات بلاده مع مصر تمضي نحو التحسن.

وأضاف الشرع "استطعنا بناء علاقة جيدة مع واشنطن والغرب عمومًا مع الحفاظ على علاقة هادئة مع روسيا"، لافتًا إلى أن هناك روابط وثيقة بين سوريا وروسيا ولدت منذ عام 1946.

وتابع: "نحن الآن في طور مفاوضات ونقاش حول موضوع الاتفاق الأمني مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أن التفاوض الآن يُجري على العودة إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974 أو اتفاق أمني يشبهه يعيد إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر (أي قبل سقوط نظام الأسد).

وذكر أن إسرائيل اعتبرت أن سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974 رغم أن سوريا أبدت منذ أول لحظة التزامها به.

واعتبر الرئيس السوري، أن سقوط نظام الأسد أخرج الأذرع الإيرانية من المنطقة، وسوريا دخلت في حالة من البرود في العلاقة مع طهران.