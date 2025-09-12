بيان مشترك لفرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن الدوحة وغزة

وكالات

أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا هجمات إسرائيل التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، محذرة من أنها "تنذر بمزيد من التصعيد".

وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن هجمات إسرائيل على قطر تشكل خطرًا جسيمًا على التوصل لاتفاق تفاوضي يضمن الإفراج عن الأسرى المتبقين وإنهاء حرب غزة.

وأعرب وزراء خارجية الدول الثلاث عن تضامنهم مع قطر، مؤكدين دعمهم الكامل للدور الحيوي الذي تواصل القيام به في جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، دعا وزراء خارجية الدول الثلاث بشكل عاجل إلى الوقف الفوري للعمليات الإسرائيلية في مدينة غزة، وإلى تمكين الأمم المتحدة من العمل بأمان في أنحاء القطاع.

وأكد البيان ضرورة بقاء التركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة، كما يجب التركيز على إيصال كميات كافية من المساعدات للقطاع لوقف المجاعة.

وقال ووزراء الخارجية، إنه يجب نزع أسلحة حماس وأن تُستبعد بشكل دائم من حكم قطاع غزة، مطالبين الحركة بأن تُفرج فورًا وبلا شروط عن الأسرى.







