بيان مشترك لمصر والسعودية والإمارات وأمريكا بشأن السودان

وكالات

أكدت مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، أنه لا يمكن أن يُفرض مستقبل السودان من قِبل جماعات متطرفة سواء كانت جزءا من تنظيم الإخوان أو مرتبطة بها.

ودعا وزراء خارجية الدول الأربع، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إلى إطلاق عملية انتقالية شاملة في السودان تُختتم خلال 9 أشهر.

كما دعوا إلى هدنة إنسانية أولية لمدة 3 أشهر بالسودان للسماح بدخول المساعدات الإنسانية يليها وقف دائم لإطلاق النار.

وقال وزراء خارجية الدول الأربع في البيان المشترك، إن مستقبل الحكم بالسودان يقرره الشعب السوداني عبر عملية انتقالية شاملة لا يهيمن عليها أي من الأطراف المتحاربة.

وشدد البيان على ضرورة أن يقوم كل أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن في كل أنحاء السودان.

وأشار وزراء خارجية الدول الأربع على أنه لا حل عسكريًا للنزاع في السودان والوضع الراهن يشكل خطرًا على السلام والأمن، مشددين على أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار.