الناتو يطلق عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز الدفاع عن شرق أوروبا

08:27 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

حلف شمال الأطلسي (الناتو)

وكالات

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن الحلف سيطلق عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا.

وقال روته، اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن عملية الحارس الشرقي سيشمل مجموعة من أصول دول أعضاء بالحلف، من بينها الدنمارك وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ودول أخرى، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.

وتابع: "ملتزمون بالدفاع عن أراضينا وعلينا رفع قدراتنا العسكرية في الجبهة الشرقية للحلف".

وعلق الأمين العام للناتو على حادثة اختراق مسيرات روسية للأجواء البولندية، قائلًا: "روسيا تصرفت بشكل متهور باختراق المجال الجوي البولندي وملتزمون بالدفاع عن أراضينا".

وقال روته، إن ادعاء روسيا بأن اختراق المجال الجوي البولندي لم يكن مقصودًا "لا يمنعنا من العمل على تقوية الجبهة الشرقية".

وفي السياق ذاته، أوضح القائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا، ألكسوس جرينكيفيتش، أن عملية "الحارس الشرقي" ستشمل عناصر دفاع جوي وبري.

وقال جرينكيفيتش، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن "العملية (الحارس الشرقي) ستكون مرنة وعملية، وستوفر ردعًا ودفاعًا أكثر دقة واستهدافًا عند الحاجة.. ستجمع بين عناصر الدفاع الجوي و البري، وستسهل تبادل المعلومات بين الدول"، وفقًا لوكالة "تاس" الروسية.




الناتو حلف شمال الأطلسي مارك روته
