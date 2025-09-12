وكالات

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار يدعم مخرجات إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار الذي يؤيد الإعلان على 142 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".

والدول التي امتنعت عن التصويت هي: الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، جنوب السودان، جواتيمالا، الإكوادور، التشيك، ألبانيا، فيجي، ساموا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا.

والإعلان المؤلف من 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحدث، بحسب ما أوردته "رويترز".