ماكرون يشيد بإعلان الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، قائلًا إن فرنسا والسعودية وكل شركائهما سيحضرون تنفيذ خطة السلام في مؤتمر حل الدولتين.

وأشاد ماكرون، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بـ"طريق لا رجعة فيه نحو السلام" بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دولة فلسطينية.

Today, under the leadership of France and Saudi Arabia, 142 countries have adopted the New York Declaration on the implementation of the Two-State Solution.



واليوم الجمعة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار يدعم مخرجات إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار الذي يؤيد الإعلان على 142 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".

الإعلان المؤلف من 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحدث، بحسب ما أوردته "رويترز".