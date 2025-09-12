إعلان

ماكرون يشيد بإعلان الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين

07:14 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وكالات

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اعتماد 142 دولة لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، قائلًا إن فرنسا والسعودية وكل شركائهما سيحضرون تنفيذ خطة السلام في مؤتمر حل الدولتين.

وأشاد ماكرون، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بـ"طريق لا رجعة فيه نحو السلام" بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دولة فلسطينية.

واليوم الجمعة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة على إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة المدة ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين.

وتبنت الجمعية العامة مشروع قرار يدعم مخرجات إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحصل القرار الذي يؤيد الإعلان على 142 صوتًا لصالحه و10 أصوات ضده، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وفقًا لوكالة "رويترز".

الإعلان المؤلف من 7 صفحات، هو ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة في يوليو الماضي، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود. وقد قاطعت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الحدث، بحسب ما أوردته "رويترز".

إيمانويل ماكرون الجمعية العامة للأمم المتحدة ماكرون الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين حل الدولتين
