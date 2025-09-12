الشرع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية آفاق التعاون المشترك (صور)
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي، اليوم الجمعة في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، الأدميرال تشارلز برادلي كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس باراك، والوفد المرافق، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
وقالت الرئاسة السورية، في منشور على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، إن اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وأضافت الرئاسة، أن اللقاء عكس الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات.
