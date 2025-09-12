إعلان

الشرع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية آفاق التعاون المشترك (صور)

06:08 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الشرع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية آفاق التعاون المشترك
  • عرض 4 صورة
    الشرع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية آفاق التعاون المشترك
  • عرض 4 صورة
    الشرع يبحث مع قائد القيادة المركزية الأمريكية آفاق التعاون المشترك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وعقيلته لطيفة الدروبي، اليوم الجمعة في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، الأدميرال تشارلز برادلي كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعقيلته سوزان كوبر، إلى جانب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس باراك، والوفد المرافق، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقالت الرئاسة السورية، في منشور على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، إن اللقاء بحث آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأضافت الرئاسة، أن اللقاء عكس الأجواء الإيجابية والحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السوري أحمد الشرع قائد القيادة المركزية الأمريكية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

يضم 21 طابقًا.. إخلاء عاجل لبرج سكني مائل في الإسكندرية (صور)
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام