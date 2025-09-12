إعلان

الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي احتجاجا على هجوم الدوحة

05:54 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

ريم بنت إبراهيم الهاشمي

وكالات

استدعت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، نائب السفير الإسرائيلي لدى أبوظبي، دايفيد أحد هورساندي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزيرة أبلغت نائب السفير بإدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين لـ"الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأكدت الهاشمي أن "هذا الهجوم المتهور يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، واعتداءً خطيرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وشددت على أن "أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يُعد اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك".

واختتمت بالتأكيد على أن استمرار "النهج العدواني والاستفزازي" من شأنه تقويض فرص تحقيق الاستقرار، وجر المنطقة إلى مسارات بالغة الخطورة، وفرض واقع لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.

ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالإمارات نائب السفير الإسرائيلي لدى أبوظبي الإمارات قطر نتنياهو
