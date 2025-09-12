الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي احتجاجا على هجوم الدوحة

وكالات

استدعت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في الإمارات، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، نائب السفير الإسرائيلي لدى أبوظبي، دايفيد أحد هورساندي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزيرة أبلغت نائب السفير بإدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين لـ"الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وأكدت الهاشمي أن "هذا الهجوم المتهور يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، واعتداءً خطيرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وشددت على أن "أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يُعد اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك".

واختتمت بالتأكيد على أن استمرار "النهج العدواني والاستفزازي" من شأنه تقويض فرص تحقيق الاستقرار، وجر المنطقة إلى مسارات بالغة الخطورة، وفرض واقع لا يمكن القبول به أو السكوت عنه.