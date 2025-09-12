الكويت تدين تصريحات نتنياهو "العدائية" والتهديدات ضد قطر



الكويت- (د ب أ)

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات "العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر".

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن هذه "التصريحات وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال تُعد انتهاكًا لسيادة الدول".

وأضافت: "تُجدد دولة الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تُشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال".

وكان مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، طارق البناي، أكد أمس في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تتهاون مع أي مساس بأمن دول المنطقة أو العبث باستقرارها، محذرًا من أن "الأمن القومي لدول مجلس التعاون خط أحمر".

وأعرب البناي، في كلمة ألقاها نيابةً عن المجموعة الخليجية خلال الجلسة التي تناولت العدوان الإسرائيلي على قطر، عن إدانة المجموعة الخليجية بأشد العبارات للاعتداء الإسرائيلي الإجرامي الجبان والسافر، الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في عاصمة دولة قطر، الدوحة، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص، بمن فيهم مواطن قطري، وأصاب آخرين.