روسيا وبيلاروس تطلقان تدريبات عسكرية مشتركة



موسكو- (د ب أ)

أطلقت روسيا وبيلاروس اليوم الجمعة تدريبات عسكرية واسعة النطاق، تمتد على ساحات تدريب في البلدين فضلا عن بحر البلطيق وبحر بارنتس.

وتأتي التدريبات فيما تستعر الحرب في أوكرانيا وتدخل الدول الأوروبية الغربية حالة تأهب قصوى على خلفية تهديدات محتملة من روسيا في أعقاب توغل مسيرات لها فوق الأراضي البولندية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع في موسكو، ترمي تدريبات "زاباد 2025" أو (الغرب 2025) إلى تحسين التفاعل بين الوحدات العسكرية، خاصة بين القادة والجنود، أثناء الدفاع بشكل مشترك في مواجهة تهديدات.

ومن المقرر أيضا أن تختبر القوات صاروخ أوريشنيك متوسط المدى، الذي يمكن أن يحمل رؤوسا نووية.

وبحسب معلومات من موسكو، يشارك مراقبون ووحدات عسكرية من دول أخرى شريكة لروسيا في التدريبات أيضا.

وتستمر تدريبات زاباد 2025 اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الثلاثاء المقبل. ويتم إجراء التدريبات المشتركة كل أربع سنوات.

واستغلت موسكو تدريبات زاباد 2021 السابقة لنشر أسلحة ومعدات ثقيلة من أجل الإعداد لهجومها على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.