من هو تشارلي كيرك الناشط اليميني وحليف ترامب الذي دعم حيازة السلاح؟

بي بي سي

اتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه الوثيق الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي وصفه بـ"شهيد الحقيقة والحرية".

وقال ترامب في مقطع فيديو على شبكته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي إنّه "منذ سنوات، واليسار الراديكالي يشبّه أمريكيين رائعين من أمثال تشارلي بالنازيين وبأسوأ المجرمين والقتلة الجماعيين في العالم. هذا النوع من الخطاب مسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلدنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فوراً".

يأتي هذا فيما أمر ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع تكريماً لذكرى تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص الأربعاء، خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا.