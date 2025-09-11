بعد توقيع خطة "إي 1".. نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية

وكالات

وقع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتفاق خطة "إي 1" لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية قرب القدس.

وأشار نتنياهو، خلال تصريحات إعلامية، الخميس، إلى أنه سيكون هناك كثير من المدن المشابهة لمعاليه أدوميم في أراضي فلسطين المحتلة، مضيفًا "نعمل بعزم على كل الجبهات لنحقق شيئا واحدا وهو أبدية إسرائيل".

وزعم نتنياهو بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، قائلاً "تعهدنا من قبل أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية وبالفعل لن تقام أي دولة فلسطينية".

وقال رئيس حكومة الاحتلال "عندما ضربنا إيران تمكنا من إزالة تهديد وجودي لنا، وما بدأ في غزة سينتهي في غزة".

وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد مكان آمن في العالم للمسؤولين عن أحدث 7 أكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال مشاركة نتنياهو في حفل تأبين عنصر الموساد إيلي كوهين، حيث وجه رسالة إلى المسؤولين عن 7 أكتوبر قائلا: "ليس للمسؤولين عن مأساة السابع من أكتوبر ملاذ آمن ذراع إسرائيل الطويلة ستمتد إليكم".

وأشاد نتنياهو خلال كلمته التي نقلته القناة 14 الإسرائيلية، بإيلي كوهين قائلاً: "إنه بطل وطني، في حياته ومماته، استجمع إرادةً شامخةً لتحمل الأسر عندما ذهب إلى المشنقة، شعرت الأمة بأكملها بثقل الضربة، وتعهد الكثيرون بالسير على خطاه والحفاظ على إرثه".

وأكد مراسل القناة العبرية، أن نتنياهو صرح بأن إسرائيل تتخذ خطوات متقدمة للغاية لإعادة جثمان كوهين إلى البلاد.