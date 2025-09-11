إعلان

إصابة جنديين إسرائيليين في انفجار شمال الضفة الغربية

02:34 م الخميس 11 سبتمبر 2025

إصابة جنديين إسرائيليين

تل أبيب- ( د ب أ)

أصيب جنديان إسرائيليان اليوم الخميس إثر انفجار عبو ناسفة قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

ووفق موقع" 0404" الإسرائيلي، :"فجر إرهابيون عبوة ناسفة على قواتنا في منطقة طولكرم - بالقرب من معبر نيتساني عوز "، مشيرا إلى إصابة جنديين بجروح.

وأفادت قناة 13 الإسرائيلية بأن "الجيش الإسرائيلي فرض الحصار على مدينة طولكرم ".

بدورها، قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم ، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، :"تمكن مقاتلونا برفقة أبطال شعبنا اليوم من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا من نوع شجاع 1 بآلية عسكرية من نوع نمر وإخراجها عن الخدمة قرب حاجز تسناعوز محققين إصابات مؤكدة".

وأضافت :"أكد مجاهدونا رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

إصابة جنديين إسرائيليين شمال الضفة الغربية انفجار انفجار عبو ناسفة
