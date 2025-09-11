إعلان

نيبال: مقتل زوجة وزير حرقًا وإنقاذ زوجة آخر من النيران- فيديو

01:45 م الخميس 11 سبتمبر 2025

متظاهرون في نيبال

وكالات

تمكن متظاهرون في نيبال من إنقاذ زوجة الوزير ساراد سينج المعاقة، بعد أن لاذ بالفرار وتركها داخل منزلها الذي اندلعت فيه النيران.

وتأتي الواقعة ضمن سلسلة حوادث تعرض لها مسؤولون وأعضاء الحكومة في نيبال، خلال المظاهرات التي اجتاحت البلاد احتجاجا على الفساد والبطالة.

ومن بين تلك الأحداث، أحرق متظاهرون منزل رئيس الوزراء السابق جلالناث خانال، ما أدى إلى مقتل زوجته التي علّقت في الداخل ولم تتمكن من الخروج، إذ فشل رجال الإطفاء في إنقاذها.

وتسبب الحادث في موجة من الحزن والغضب في نيبال، ما دفع الجيش والسلطات الأمنية إلى تشديد إجراءاتها وفتح تحقيق عاجل في تلك الوقائع.

وعبّر رئيس الوزراء السابق عن حزنه وصدمته، معتبرا أن الحادث بمثابة هجوم على الشعب بأكمله، مطالبا بمحاسبة المسؤولين ومعالجة أسباب الاحتجاجات في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، متظاهرين وهم يعتدون على عدد من الوزراء وعائلاتهم في نيبال. على سبيل المثال بيّنت مشاهد متداولة اعتداء عدد من المحتجين على وزيرة الخارجية النيبالية أرزو رانا وزوجها رئيس الوزراء الأسبق شير بهادور ديوبا في منزلهما.

كذلك، اعتدى متظاهرون على وزير المالية بيشنو براساد باوديل في الشارع قبل تجريده من ملابسه وإلقائه في النهر.

فيما أظهرت لقطات أخرى عملية إجلاء عدد من الوزراء عبر طائرة مروحية من أحد المباني الحكومية.

متظاهرون في نيبال مقتل زوجة وزير النيران مظاهرات
