ضبط منتحل صفة موظف بنك استولى على بيانات وأموال عملاء بالمنيا

كتب - عاطف مراد:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف محاولة جديدة للنصب على المواطنين، بعدما تمكنت من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، لاتهامه بانتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من العملاء، واستخدامها في الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن المتهم اعتاد الاتصال بالمواطنين منتحلًا صفة موظف بنك، مدعيًا تحديث البيانات المصرفية، ثم يستولي على المعلومات السرية للبطاقات.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه، وبحوزته 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته لجهات التحقيق المختصة.