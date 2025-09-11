الدفاع التركية تنفي تعرّض قواتها لهجوم إسرائيلي في سوريا

وكالات

نفت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، التقارير التي تتحدث عن استهداف إسرائيل لمواقع القوات المسلحة التركية في سوريا، مشيرة إلى أن لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الحقيقة.

وأكدت الدفاع التركية، أنه لا يوجد أي وضع سلبي يخص قواتها ووحداتها وأفرادها ومعداتها المتمركزة في سوريا.

وذكّرت الدفاع التركية، المجتمع الدولي بأن إسرائيل ستجر المنطقة إلى كارثة بهجماتها المتهورة كتلك التي شنتها على قطر ما لم يتم إيقافها، موضحة أن إسرائيل جعلت الإرهاب سياسة دولة تتغذى على الصراع وتقف ضد السلام.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، وقوفها مع قطر بكل ما أوتيت من قوة ضد هذا الهجوم الذي يعد انتهاكا واضحا لسيادتها.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية، أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، أدّت إلى مقتل وإصابة عسكريين أتراك في قاعدة "تي 4" بمدينة تدمر.

وأوضحت المصادر أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مواقع تمركز القوات التركية في سوريا، في رسالة تحذيرية إلى أنقرة التي تسعى إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك.