وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت تعليقا عن الهجوم على قطر، الخميس، إن التفسير الوحيد لهذه العملية هو أن الشخص الذي نفذها لا يريد إطلاق سراح الأسرى في غزة.

وصرّح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في لقاء مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، مساء الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاضر العالم عن القانون بينما يخرق كل القوانين الدولية.

وأوضح بن عبد الرحمن، أن بلاده تعرضت للخيانة وما فعلته إسرائيل إرهاب دولة، مؤكدا أنه لا يجد كلمات للتعبير عن مدى غضب حكومة بلاده.

وأشار بن عبد الرحمن، إلى أن كل ما يتعلق بالاجتماع مع حماس معروف جيدا للإسرائيليين والأمريكيين ولم يكن شيئا لتخفيه الدوحة، مشددا على أن نتنياهو يقوض أي فرصة للاستقرار والسلام ويجب أن يقدم للعدالة كمطلوب للجنائية الدولية.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إنه فعل بالضبط ما فعلته الولايات المتحدة حين لاحقت زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان وقتلت أسامة بن لادن في باكستان.

ووجّه نتنياهو رسالة تحذيرية إلى قطر، قائلا: "أقول لقطر ولكل الدول التي تؤوي (إرهابيين) إما أن تطردوهم أو تقدموهم للمحاكمة لأنه إذا لم تفعلوا ذلك سنفعل نحن"، وفق تعبيره.

واتهم نتنياهو، قطر بتوفير مأوى و"تؤمن ملاذا للإرهابيين وهي تمول حماس وتمنح قادتها فيلات فاخرة"، موضحا أن على الدول التي صفقت لأمريكا حينما قتلت بن لادن أن تفعل ذلك معه لأن إسرائيل تتمسك بالمبادئ ذاتها وتطبقها، وفق زعمه.