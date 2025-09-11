الجيش الإسرائيلي: سنواصل خلال الأيام المقبلة استهداف الأبراج في غزة

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الخميس، إن سلاح الجو هاجم مؤخرا مباني متعددة الطوابق وأبراجا في مدينة غزة تم تحويلها لبنى تحتية "إرهابية" تمهيدا لتوسيع الضربات ضد حماس، وفق زعمه.

وأكد ديفرين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة التي تشكل تهديدا مباشرا على قواته.

وأشار ديفرين، إلى أن الفرقة 36 التي تضم مقاتلين من ألوية جولاني و188 و900 أنهت عملياتها في خان يونس جنوب قطاع غزة وتستعد لمهام أخرى، موضحا أنها عملت على ترسيخ السيطرة العملياتية وإنشاء محور "ماجين عوز" الاستراتيجي الممتد من غرب مدينة خان يونس إلى شرقها.

وادّعى ديفرين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض في خان يونس بما في ذلك أنفاق تضم ملاجئ لحماس.