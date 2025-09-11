إعلان

الجيش الإسرائيلي: سنواصل خلال الأيام المقبلة استهداف الأبراج في غزة

11:10 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الخميس، إن سلاح الجو هاجم مؤخرا مباني متعددة الطوابق وأبراجا في مدينة غزة تم تحويلها لبنى تحتية "إرهابية" تمهيدا لتوسيع الضربات ضد حماس، وفق زعمه.

وأكد ديفرين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل خلال الأيام القليلة المقبلة استهداف الأبراج في غزة التي تشكل تهديدا مباشرا على قواته.

وأشار ديفرين، إلى أن الفرقة 36 التي تضم مقاتلين من ألوية جولاني و188 و900 أنهت عملياتها في خان يونس جنوب قطاع غزة وتستعد لمهام أخرى، موضحا أنها عملت على ترسيخ السيطرة العملياتية وإنشاء محور "ماجين عوز" الاستراتيجي الممتد من غرب مدينة خان يونس إلى شرقها.

وادّعى ديفرين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض في خان يونس بما في ذلك أنفاق تضم ملاجئ لحماس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأبراج في غزة إيفي ديفرين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

10 قنابل لم تُدمر مقر حماس.. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة
مشاجرة بين إمام عاشور وعاملين أمام كافية في التجمع.. والشرطة تتدخل