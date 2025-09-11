بن غفير: تشارلي كيرك قتله اليسار الأمريكي ونأمل ألا ينجح في إسرائيل

وكالات

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس، إن نجح في الولايات المتحدة اليسار في اغتيال شخصية يمينية و"نأمل أن لا ينجح اليسار في إسرائيل في تقليد ذلك".

بدوره، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الناشط الأمريكي تشارلي كيرك كان صديقا رائعا لإسرائيل ومثالا للقيم اليهودية المسيحية التي توحد إسرائيل وأمريكا ولهذا تم قتله، وفق زعمه.

وقُتل الناشط الأمريكي اليميني تشارلي كيرك، المقرب من الرئيس دونالد ترامب والمؤيد لـ"إسرائيل" بقوة، بعد تعرضه لإطلاق نار خلال إلقائه كلمة في جامعة بولاية يوتا بالولايات المتحدة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة إطلاق النار على كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا والرئيس التنفيذي لمنظمة Turning Point USA، وما تلاها من فوضى، في حين اعتقلت السلطات الأمريكية مسنًا مسلحًا يشتبه بتنفيذه العملية.

وظهر في مقاطع الفيديو كيرك وهو يخاطب حشدا كبيرا عندما دوّى صوت طلقة نارية واحدة، ثم بدأ يسقط من كرسيه قبل أن تتحرك الكاميرا بسرعة وتعلو صرخات الذعر بين الحضور.

واتهم ترامب خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه الوثيق الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي وصفه بـ "شهيد الحقيقة والحرية".

وقال ترامب في مقطع فيديو على شبكته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي إنّه "منذ سنوات، واليسار الراديكالي يشبّه أمريكيين رائعين من أمثال تشارلي بالنازيين وبأسوأ المجرمين والقتلة الجماعيين في العالم. هذا النوع من الخطاب مسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلدنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فوراً".

وأضاف: "ستتعقّب إدارتي كلّ من ساهم في هذه الجريمة الشنيعة وفي أيّ عنف سياسي آخر، بما في ذلك المنظّمات التي تمولّهم وتدعمهم".

يأتي هذا فيما أمر ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع تكريماً لذكرى تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص الأربعاء، خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال: "تكريما لتشارلي كيرك، الوطني الأمريكي العظيم حقاً، أمرت بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.. حتى الساعة السادسة مساء الأحد".