رصاصة أصابت عنقه.. لحظة إطلاق النار على تشارلي كيرك (فيديو)

وكالات

قتل الناشط الأمريكي اليميني تشارلي كيرك، المؤيد للرئيس دونالد ترامب والمؤيد لــ "إسرائيل" بقوة، بعد تعرضه لعملية اغتيال بإطلاق نار عليه خلال إلقائه كلمة في جامعة أمريكية بولاية يوتا بالولايات المتحدة.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة إطلاق النار على كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا والرئيس التنفيذي لمنظمة Turning Point USA، وما تلاها من فوضى، في حين اعتقلت السلطات الأمريكية مسنًا مسلحًا يشتبه بتنفيذه العملية.

وظهر في مقاطع الفيديو كيرك وهو يخاطب حشدا كبيرا عندما دوّى صوت طلقة نارية واحدة، ثم بدأ يسقط من كرسيه قبل أن تتحرك الكاميرا بسرعة وتعلو صرخات الذعر بين الحضور.

لحظة قنص الصحفي الأمريكي تشارلي كيرك في جامعة وادي يوتا في الولايات المتحدة. pic.twitter.com/39hHVZfLSe — le prince cherchali tipazi (@Prince4295) September 10, 2025

واتهم ترامب خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه الوثيق الناشط اليميني تشارلي كيرك الذي وصفه بـ "شهيد الحقيقة والحرية".

وقال ترامب في مقطع فيديو على شبكته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي إنّه "منذ سنوات، واليسار الراديكالي يشبّه أميركيين رائعين من أمثال تشارلي بالنازيين وبأسوأ المجرمين والقتلة الجماعيين في العالم. هذا النوع من الخطاب مسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نشهده اليوم في بلدنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فوراً".

وأضاف: "ستتعقّب إدارتي كلّ من ساهم في هذه الجريمة الشنيعة وفي أيّ عنف سياسي آخر، بما في ذلك المنظّمات التي تمولّهم وتدعمهم".

يأتي هذا فيما أمر ترامب بتنكيس الأعلام في أنحاء الولايات المتحدة لمدة أسبوع تكريماً لذكرى تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص الأربعاء، خلال فعالية جامعية في ولاية يوتا.

وقال ترامب على منصته تروث سوشال: "تكريما لتشارلي كيرك، الوطني الأميركي العظيم حقاً، أمرت بتنكيس جميع الأعلام الأميركية في جميع أنحاء الولايات المتحدة... حتى الساعة السادسة مساء الأحد".