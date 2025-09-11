إعلان

اعتقال المشتبه به في قتل الناشط تشارلي كيرك بالولايات المتحدة

02:44 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

الناشط الجمهوري، تشارلي كيرك

وكالات

أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، اعتقال المشتبه به في قضية مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك في الولايات المتحدة.

وكتب باتيل على منصة "إكس": "الشخص المتورط في إطلاق النار المروع الذي أودى بحياة تشارلي كيرك اليوم أصبح الآن قيد الاحتجاز".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه أمر بتنكيس الأعلام في الولايات المتحدة على خلفية وفاة كيرك، الذي كان مقربا منه، وفقا لروسيا اليوم.

وأُصيب كيرك برصاصة في رقبته خلال فعالية جماهيرية بجامعة وادي يوتا، وتوفي لاحقا في المستشفى.

