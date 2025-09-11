إعلان

مفتي عام ليبيا: الموقف الوطني والديني يفرض دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه لا تهجيره

02:34 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

مفتي ليبيا السابق الصادق الغرياني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

وجه مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، تحذيرا بشأن ما تردد عن اجتماع جمع مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوحدة إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر نجل المشير خليفة حفتر، مع مستشار ترامب.

قال الغرياني، إن التقارير الصحفية تحدثت عن أن لقاء في روما تمحور علنا حول "استقرار ليبيا"، غير أن ما تم إخفاؤه بحسب ما وصله، هو أن الولايات المتحدة طلبت من المجتمعين استقبال من سيتم تهجيرهم من قطاع غزة إلى ليبيا.

واعتبر المفتي أنه إن صحت هذه الأنباء فهي أمر مشين وعار على أهل ليبيا أن يقبلوا به، وفقا لروسيا اليوم.

ودعا الشيخ الصادق الغرياني حكومة الوحدة الوطنية إلى التبرؤ بشكل واضح وصريح من هذا التوجه.

وأضاف الغرياني أن ليبيا التي تعاني من أزمات داخلية معقدة، لا يمكن أن تكون ساحة لتصفية حسابات أو إعادة توطين قسري للفلسطينيين.

وشدد على أن الموقف الوطني والديني يفرض دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه لا تهجيره، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصادق الغرياني دعم صمود الشعب الفلسطيني صمود الشعب الفلسطيني مفتي ليبيا ليبيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان