نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن مقتل كيرك: حان الوقت لإدراك أن دعم أوكرانيا يعادل دعم القتلة

02:31 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

دميتري مدفيديف

وكالات

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أنه يتعين على فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك، أن يدرك أن واشنطن بدعمها لكييف تدعم القتل.

وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "ارتكبت مؤخرا حثالة اليسار الليبرالي، من مختلف الأطياف، جرائم قتل وجرائم سياسية، دعما لكييف البانديرية النازية، رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو ثم تشارلي كيرك. من التالي؟ ربما حان الوقت ليدرك فريق MAGA أنهم بدعمهم لأوكرانيا، يدعمون القتلة".

وكان تشارلي كيرك منتقدا للدعم الأمريكي لأوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن ترامب أنه أمر بتنكيس الأعلام في الولايات المتحدة على خلفية وفاة كيرك، الذي كان مقربا منه.

وأُصيب كيرك برصاصة في رقبته خلال فعالية جماهيرية بجامعة وادي يوتا، وتوفي لاحقا في المستشفى.

