بدعم أمريكي.. اعتقال رجل الأعمال سمير حليلة الذي طرح نفسه حاكمًا لقطاع غزة

01:22 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

سمير حليلة

وكالات

أكدت مصادر أن جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، اعتقل رجل الأعمال سمير حليلة، الذي طرح نفسه سابقا حاكما لقطاع غزة بدعم أمريكي ومن دون تنسيق مع السلطة.

ولم تذكر المصادر أسباب الاعتقال، بحسب العربية.

كان حليلة، طرح نفسه سابقًا حاكمًا لقطاع غزة قبل نحو شهر دون التنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد أفادت سابقا بوجود اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين حليلة، حاكما على قطاع غزة.

حليلة المقيم في رام الله، هو خبير اقتصادي سياسي ورجل أعمال بارز في السلطة الفلسطينية، شغل خلال مسيرته عدة مناصب عليا، منها الأمين العام للحكومة الفلسطينية عام 2005، ثم وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني.

كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة باديكو، أكبر شركة قابضة في السلطة الفلسطينية، ورئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين.

ويُعرف حليلة بعلاقاته الواسعة، لا سيما قربه من رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشار المصري، مؤسس مدينة روابي، والذي تربطه صلات وثيقة بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

