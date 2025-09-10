حزب الله: استمرار المقاومة مصلحة للبنان ولجميع مواطنيه

وكالات

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، الأربعاء، إن نهضة لبنان تتمثل بتحقيق السيادة عبر طرد الاحتلال الإسرائيلي وانتظام عمل الدولة ومؤسساتها والبدء بإعادة الإعمار.

وأضاف قاسم، أن "لبنان هو أرضنا ومستقبلنا ولن نرضخ للضغوط مهما بلغت ولن نستسلم أبدا"، مشيرا إلى أن جلستي الحكومة اللبنانية في 5 و7 أغسطس الماضي كانتا غير ميثاقيتين وكان يراد منهما أخذ البلد نحو المجهول.

ودعا قاسم، للعودة الى الوحدة الوطنية و"أن نعود إلى الأولويات وإيقاف العدوان وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الأسرى وبدء الإعمار"، مؤكدا أن استمرار المقاومة مصلحة للبنان ولجميع اللبنانيين.