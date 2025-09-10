مسؤولان إسرائيليان: فرص نجاح ضربتنا لقادة حماس في قطر انخفضت كثيرًا

وكالات

قالت شبكة "أي بي سي نيوز" الأمريكيو نقلا عن مصدرين إسرائيليين، الأربعاء، إن تل أبيب أبلغت واشنطن أن فرص نجاح ضربتها لقادة حماس في الدوحة انخفضت بشكل كبير.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أمس الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك.

وأكدت ليفيت، أن القصف الأحادي على دولة قطر لا يساهم في دفع مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، موضحة في الوقت نفسه أن ترامب يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام.

وأشارت ليفيت، إلى أن الرئيس الأمريكي تحدث مع أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء وأكد أنه يريد السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة أن ترامب لا يزال يسعى إلى جانب حلفاء واشنطن لتحقيق السلام في المنطقة.

‌‏وكشفت ليفيت، أن الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستهاجم حماس في الدوحة، مضيفة أن "قصف حماس في قطر الحليف الوثيق لنا التي تعمل بجد وشجاعة للتوسط في السلام لا يخدم أهدافنا".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، أن سلاح الجو استهدف قبل قليل مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وأضاف أدرعي: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأشار أدرعي، إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".