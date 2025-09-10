إعلان

أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

05:26 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أمير قطر ورئيس الإمارات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، بأنه بحث مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على سيادة دولة قطر وأمن المنطقة.

وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أرحب بأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارته الأخوية التضامنية، التي ناقشنا خلالها تداعيات الاعتداء الإسرائيلي السافر على سيادة بلادنا وأمن المنطقة. وجددنا إدانتنا لهذا الانتهاك الخطير لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوضع حد لهذا السلوك المتهور".

أثار الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي استهدف قيادات من حركة حماس داخل حي سكني بالعاصمة القطرية، تساؤلات واسعة حول مستقبل الوساطة التي تضطلع بها قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة في مفاوضات غزة.

من جانبه، انتقد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الضربة التي تعرضت لها بلاده، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"تخريب فرص السلام" وبأنه "جرّ المنطقة إلى مكان لا يمكن إصلاحه للأسف".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمير قطر رئيس الإمارات تفجيرات قطر قمة النار الهجوم الإسرائيلي على الدوحة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا
متظاهرون يهاجمون ترامب داخل مطعم في واشنطن - فيديو
حالة الطقس حتى الإثنين .. الأرصاد: سحب منخفضة وشبورة ونشاط رياح