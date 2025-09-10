أمير قطر ورئيس الإمارات يبحثان تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

وكالات

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، بأنه بحث مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على سيادة دولة قطر وأمن المنطقة.

وقال أمير قطر في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أرحب بأخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارته الأخوية التضامنية، التي ناقشنا خلالها تداعيات الاعتداء الإسرائيلي السافر على سيادة بلادنا وأمن المنطقة. وجددنا إدانتنا لهذا الانتهاك الخطير لكل الأعراف والقوانين الدولية، مؤكدين ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوضع حد لهذا السلوك المتهور".

أثار الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي استهدف قيادات من حركة حماس داخل حي سكني بالعاصمة القطرية، تساؤلات واسعة حول مستقبل الوساطة التي تضطلع بها قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة في مفاوضات غزة.

من جانبه، انتقد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الضربة التي تعرضت لها بلاده، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"تخريب فرص السلام" وبأنه "جرّ المنطقة إلى مكان لا يمكن إصلاحه للأسف".