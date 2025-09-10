هجوم إسرائيل على قطر.. ضربة جديدة لمصداقية ترامب المتآكلة

القاهرة- مصراوي

بعد ساعات من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات في حركة حماس داخل حي سكني بالعاصمة القطرية الدوحة، وجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه في مواجهة أزمة جديدة مع مصداقيته الدولية. فبافتراض أن ادعائه بأنه لم يتمكن من منع الهجوم صحيح، فإن العملية شكّلت ضربة قوية لصورة ترامب كزعيم قادر على ضبط حلفائه والتأثير في قراراتهم.

وفي تحليل لشبكة سي إن إن الأمريكية، اعتبرت القناة أن الضربة الإسرائيلية تمثل إحراجاً كبيراً لترامب على الساحة الدولية، إذ كشفت عجزه عن التأثير على قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أن العملية جاءت في قلب دولة تعد حليفاً أساسياً لواشنطن وتستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. ورأت الشبكة أن ما جرى يقوض صورة ترامب التي يسعى لتصديرها كـ"رئيس صانع للسلام"، ويضعف ثقة حلفاء الولايات المتحدة في مظلة الحماية الأمنية التي توفرها واشنطن.

وقال ترامب أثناء توجهه لتناول العشاء في مطعم لحوم بواشنطن: "لست متحمسًا حيال الموقف برمته... إنها ليست وضعية جيدة، ولسنا راضين عن الطريقة التي جرت بها الأحداث."

وجاء هذا التصريح كأحد المرات النادرة التي يستخدم فيها ترامب لغةً تقلّل من حجم الموقف.

فالضربة الإسرائيلية، التي تجاهلت تداعيات خطيرة على مصالح أمريكية حيوية، مثلت إحراجًا جديدًا للرئيس الأمريكي، في وقت يواجه فيه أيضًا استغلالًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي ابتسم خلال قمتهما الأخيرة في ألاسكا قبل أن يصعّد هجماته على المدنيين الأوكرانيين.

يبدو أن ترامب صادق في رغبته بأن يكون صانع سلام عالمي، وإذا نجح، فقد ينقذ أرواحًا كثيرة ويترك إرثًا قيمًا. عاد إلى البيت الأبيض في يناير مصرًّا على أنه سينهي بسرعة الحربين في أوكرانيا وغزة. لكن بعد ثمانية أشهر، أصبحت كلتاهما أكثر دموية. وبوتين، وزعيم الصين شي جينبينج، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتحدونه علنًا وفقا لتحليل شبكة سي إن إن.

الأحداث في الشرق الأوسط من غير المرجح أن تضر كثيرًا بمكاسب ترامب السياسية في الداخل، حيث تلعب حملته ضد الجريمة دورًا في ظل القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد. لكن الهجوم الإسرائيلي في وضح النهار في الدوحة قد يكون مدمرًا لصورة ترامب الذاتية كرجل قوي يستخدم القوة ويُخشى منه في الخارج.

ذلك لأن الضربة وفقا لتحليل الشبكة داست بشكل صارخ سيادة حليف أمريكي حيوي يستضيف أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، وكان يتفاوض مع حماس بطلب من البيت الأبيض على خطة تنبأ ترامب بأنها ستثمر قريبًا عن صفقة.

لم يكن هذا مجرد إهانة شخصية لترامب، بل إنه يضع أهداف نتنياهو فوق أولويات الأمن القومي الحرجة للولايات المتحدة — حتى بعد أن سارعت آخر إدارتين أمريكيتين للدفاع عن إسرائيل من مجموعتين من هجمات إيران. وأفادت CNN بأن بعض مسؤولي البيت الأبيض كانوا غاضبين من أن الضربة وقعت بعد يوم واحد من لقاء مستشار نتنياهو، رون ديرمر، مع مبعوث ترامب ستيف ويتكوف يوم الإثنين، دون أن يذكر أي شيء عن عملية مؤكدة ستُذل الرئيس الأمريكي.

وقال السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل إدوارد دجيرجيان لبرنامج ريتشارد كويست على CNN International: "تحدث الهجمات في لحظة حساسة جدًا في مفاوضات وقف إطلاق النار حيث أوضحت إدارة ترامب، والرئيس، ومبعوثه ويتكوف أن الرئيس يسعى لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وتبادل الأسرى والمضي قدمًا لإنهاء الحرب في غزة".

وأضاف دجيرجيان، الذي خدم في ثماني إدارات بدءًا من إدارة الرئيس جون كينيدي وانتهاءً بإدارة بيل كلينتون: "إسرائيل لا تولي بوضوح اهتمامًا كبيرًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي".

ووفقا لتحليل الشبكة تبدو ارتدادات الضربة مؤكدة لإنهاء أي أمل في سلام تفاوضي لإنهاء حرب إسرائيل في غزة — وهو أحد الأسباب التي قد تجعلها مرغوبة لنتنياهو. وقد تكون هناك تداعيات مروعة على الأسرى الإسرائيليين المتبقين على قيد الحياة بعد ما يقرب من عامين من العذاب في أنفاق تحت غزة.

كما أنها أحدث دليل على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعطي أولوية أكبر للإبادة الكاملة لحماس — وهي مهمة قد تكون مستحيلة — على عودة الأسرى. والنتيجة شبه المؤكدة هي تصعيد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي قتل بالفعل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين ونفّر معظم حلفاء إسرائيل الأجانب.

بالنسبة للولايات المتحدة، هناك أيضًا تداعيات خطيرة: قد تُفسد التداعيات العلاقة بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وتزرع انعدام الثقة بين إسرائيل وحليفها الحيوي الولايات المتحدة.

كما أنها ستُحطم أي مصداقية كان يتمتع بها ترامب في التظاهر كوسيط بعيد بين إسرائيل وحماس وقد تدفع قطر للانسحاب من محادثات السلام. فقد اتهم رئيس وزرائها إسرائيل بممارسة "إرهاب الدولة".

و يتهم بعض المراقبين الأمريكيين قطر بلعب لعبة مزدوجة من خلال استضافة قادة حماس. لكن الدوحة سترى الهجوم من أقرب حلفاء أمريكا في الشرق الأوسط كخيانة بعد سنوات عملت خلالها على تعزيز الأولويات الدبلوماسية الأمريكية، ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في صفقات إطلاق أسرى خارج المنطقة وصولًا إلى أفغانستان وفنزويلا.

قد تكون هناك أيضًا عواقب سلبية على المصالح الشخصية والسياسية لترامب في العالم العربي الأوسع، الذي سعى إليه بحماسة خلال أول رحلة له إلى الخليج في ولايته الثانية، بما في ذلك استقبال فاخر في قطر. وأصبح التوسع المنشود لاتفاقيات أبراهام في ولايته الأولى، التي طبّعت العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية — والتي تعد مفتاحًا لدفع ترامب نحو جائزة نوبل للسلام — أبعد من أي وقت مضى.

وسيتساءل قادة دول أخرى في الخليج، الذين يعيشون في مركز مزدهر للأعمال والترفيه — إذا كانت إسرائيل تستطيع أن تضرب قطر بلا عقاب تحت أنوف الحامية الأمريكية — فهل سيكونون هم التاليين؟

قال الأميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، القائد الأعلى السابق لقوات الناتو، لبرنامج كاسي هانت على CNN: "إنها فاتورة كبيرة جدًا للإسرائيليين لتنفيذ هذه الضربة". وأضاف أن نتنياهو "ظل في السلطة إلى الأبد بمعايير الولايات المتحدة. وبمرور الوقت، أصبح مرتاحًا جدًا لفعل ما يريد بالضبط".

سيفسر العديد من المحللين الأمريكيين محاولة إسرائيل قتل مفاوضين كانوا يدرسون خطة سلام أمريكية بعد يوم واحد من لقائهم مسؤولين حكوميين قطريين على أنها دليل جديد على أن نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب. لقد نجح رئيس الوزراء في تأجيل التحقيقات الحتمية في الإخفاقات الأمنية بعد هجمات حماس على المدنيين الإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023. ويمكن إبقاء مشاكله القانونية الشخصية بعيدة عن الأضواء طالما بقي في السلطة على رأس ائتلافه اليميني المتطرف.

كانت مبررات إسرائيل للغارات أنها ستلاحق قادة حماس أينما كانوا. شن نتنياهو حربًا على جبهات متعددة في المنطقة، ونفذ ضربات مدمرة ضد حزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، وإيران. وقال الثلاثاء إن "الأيام التي كان يتمتع فيها قادة حماس بالحصانة في أي مكان قد انتهت".

ينظر العديد من الإسرائيليين إلى هجمات حماس قبل ما يقرب من عامين ليس فقط كهجوم ضد إسرائيل بل أيضًا كأبشع محاولة لمحو اليهود منذ محرقة النازيين. ومع ذلك، فإن الكثيرين الآن يعارضون الحرب الشاملة على غزة التي يقودها نتنياهو ويائسون لرؤية عودة الأسرى بعد تسوية تفاوضية.

سارع نتنياهو للتوضيح أن الهجوم على الدوحة كان "عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل"، في محاولة لتقديم غطاء دبلوماسي لترامب. لكن الشرق الأوسط يعشق نظريات المؤامرة. وتواجه الولايات المتحدة صعوبة في إقناع العالم بادعائها أنها لم تكن تعلم شيئًا بينما حصلت إسرائيل على 10 مقاتلات وذخيرتها — ربما طائرات F-35 أمريكية الصنع — ضمن نطاق الهدف.

سيشتبه البعض بأن ترامب أعطى الضوء الأخضر، أو على الأقل وافق ضمنيًا على الهجمات. لكن البيت الأبيض قال إن الجيش الأمريكي في قطر هو من نبه ترامب، وأنه أمر ويتكوف بإبلاغ القطريين. إلا أن الحكومة في الدوحة قالت إنها لم تتلق تنبيهًا إلا عندما كان الهجوم، الذي تسبب في ذعر بالعاصمة، قد انتهى بالفعل.

تبدو جهود البيت الأبيض لاحتواء الأضرار داعمة لادعاء ترامب بأنه لم يستطع فعل شيء لوقف الضربة.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "القصف بشكل أحادي داخل قطر، وهي دولة ذات سيادة وحليفة مقربة من الولايات المتحدة تعمل بجد وشجاعة وتخاطر معنا للتوسط من أجل السلام، لا يخدم أهداف إسرائيل أو أمريكا".

كان ذلك انتقادًا نادرًا جدًا لإسرائيل من إدارة ترامب. وقال الرئيس لاحقًا على منصة "تروث سوشيال": "لقد كان هذا قرارًا اتخذه رئيس الوزراء نتنياهو، لم يكن قرارًا اتخذته أنا". وأضاف ترامب أنه أمر وزير الخارجية ماركو روبيو بإنهاء اتفاقية تعاون دفاعي مع قطر.

سيعزز الهجوم على قطر أيضًا اعتقادًا واسع الانتشار بالفعل في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأن ترامب يفتقر إلى أي نفوذ على نتنياهو على الرغم من نفوذ مبيعات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل ودورها الحيوي في الدفاع عن إسرائيل. لم يكن هناك حديث علني من البيت الأبيض الثلاثاء عن عواقب لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وفقا لتحليل الشبكة الأمريكية.

فقدان ترامب لمصداقيته أمر بالغ الخطورة بشكل خاص لأن خطة السلام الأمريكية الجديدة تتصور إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قبل حماس في غزة مقابل وقف لإطلاق النار. ثم يضمن ترامب لحماس التزام إسرائيل بالصفقة بينما تستمر المفاوضات. وتشير هجمات الثلاثاء في وضح النهار في الدوحة إلى أن هذا وعد فارغ.

مرة أخرى، يتم التشكيك في الدور الذي يصفه ترامب بنفسه كرئيس للسلام. وكُشف ضعف فهم فريق سياسته الخارجية لجبابرة العالم القساة. حسبما قالت شبكة سي إن إن في تحليلها.