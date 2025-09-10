إعلان

بينهم 9 من منتظري المساعدات.. استشهاد 52 فلسطينيًا جراء عدوان إسرائيل على قطاع غزة

08:24 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

قطاع غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، استشهاد 52 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ ساعات فجر الثلاثاء، بينهم 9 شهداء أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية جنوبي القطاع.

وبينت المصادر أن الشهداء وصلوا إلى عدد من مستشفيات القطاع، في وقت تواصل فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها في انتشال المفقودين تحت أنقاض المنازل والمباني المستهدفة.

ويشهد القطاع أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة الهجوم الإسرائيلي على غزة استهداف غزة جيش الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة