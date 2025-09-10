وكالات

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، استشهاد 52 فلسطينيا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ ساعات فجر الثلاثاء، بينهم 9 شهداء أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية جنوبي القطاع.

وبينت المصادر أن الشهداء وصلوا إلى عدد من مستشفيات القطاع، في وقت تواصل فيه طواقم الإسعاف والدفاع المدني جهودها في انتشال المفقودين تحت أنقاض المنازل والمباني المستهدفة.

ويشهد القطاع أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي، ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، وفقا لسكاي نيوز.