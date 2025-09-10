طوكيو تقرر إغلاق جميع فروع "المركز الياباني" في روسيا.. ما السبب؟



وكالات

اتخذت حكومة اليابان قرارا بإغلاق جميع الفروع الستة للمنظمة غير الربحية "المركز الياباني" التي كانت تعمل على أراضي روسيا، حسبما أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي.

قال هاياشي للصحفيين اليوم الأربعاء: "لقد تم اتخاذ قرار بإنهاء عمل المراكز"، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الحالة الراهنة للعلاقات بين طوكيو وموسكو و"الوضع داخل روسيا".

وحسب قناة TBS التلفزيونية، فقد أبلغت السلطات اليابانية الجانب الروسي بقرارها هذا، وطلبت "المساعدة في ضمان سلامة الموظفين" في المراكز.

وفي يناير الماضي أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أمرا بوقف تطبيق المذكرات الحكومية الروسية اليابانية الموقعة في عامي 2000 و2003 والمتعلقة بأنشطة المراكز اليابانية التي تقدم المساعدة الفنية للإصلاحات التي تجري في روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت السلطات الروسية إلى أنه في ظل الإجراءات العدائية واسعة النطاق التي تنفذها اليابان منذ فبراير 2022، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قيادة روسيا ومواطنيها وقطاعات الاقتصاد الروسي والمؤسسات المالية، أصبح من الواضح أن أهداف ومهام هذه الوثائق قد استنفدت وأنها فقدت أهميتها.