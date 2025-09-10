إعلان

مستشار سابق لترامب يهاجم نتنياهو: لا يجب عليك الذهاب لقتل فريق التفاوض في قطر

04:05 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد

وكالات

هاجم ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والشخصية البارزة في تيار "ماجا"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد استهداف إسرائيل لقادة "حماس" في قطر.

واتهم بانون نتنياهو في بودكاست "غرفة الحرب" الذي يقدمه، أنه يتسبب بمشاكل للولايات المتحدة، إذ تبذل إدارة الرئيس ترامب جهودا لتحقيق السلام في قطاع غزة.

وقال بانون: "الكثير من الأشخاص السيئين في الإخوان المسلمين يستحقون قتلهم ولكن هناك عملية أمامكم لقتلهم، ويقول الرئيس ترامب الآن: أحاول تحقيق الصفقة هنا وأحاول ترتيب الأمور لأنه لا ينبغي عليك قتل الكثير من الناس في غزة وهذا لن يحدث خلال ولايتي".

وأشار إلى أن تحقيق الصفقة كان سيستغرق بعض الوقت، وربما ما لا ينبغي عليك القيام به هو أن تذهب لقتل الفريق التفاوضي.

وتابع: "نحن ننجر في ذلك أعمق فأعمق ونتنياهو يأتي إلينا دائما لننقذه"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف، مخاطبا السلطات الإسرائيلية: "أنتم تجعلون مشاكلكم مشاكلنا، والناس في بلدنا لا يريدون مشاكلكم، هذه مشكلتكم وأنتم تتسببون بمشاكل أكبر، ولدينا ما يكفي من المشاكل".

وأشار إلى أن "الهجوم على بلد قال الرئيس ترامب إننا سنحميه لا أعرف، ربما يجعله يبدو سيئا على الساحة العالمية"، معتبرا أن نتنياهو مدين لترامب بكل شيء.

يأتي ذلك بعد أن شنت إسرائيل ضربة على الدوحة استهدفت اجتماعا لقيادات حركة "حماس".

