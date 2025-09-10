إعلان

هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب البحر الأحمر شمال شرق بورتسودان

03:59 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

هزة أرضية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القاهرة- مصراوي

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقوع هزة أرضية قوية بالبحر الأحمر الآن.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن قوة الهزة الأرضية التي ضربت البحر الأحمر اليوم الأربعاء، بلغت نحو 4.6 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة على عمق 26 كيلومترًا، وعلى مسافة 208 كم شرق بورتسودان "شمال شرق السودان"، وعلى مسافة 179 كم شمال شرق طوكر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هزة أرضية هزة أرضية في البحر الأحمر البحر الأحمر زلزال زلزال في البحر الأحمر شمال شرق بورتسودان زلزال الآن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة