هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب البحر الأحمر شمال شرق بورتسودان



القاهرة- مصراوي

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقوع هزة أرضية قوية بالبحر الأحمر الآن.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن قوة الهزة الأرضية التي ضربت البحر الأحمر اليوم الأربعاء، بلغت نحو 4.6 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة على عمق 26 كيلومترًا، وعلى مسافة 208 كم شرق بورتسودان "شمال شرق السودان"، وعلى مسافة 179 كم شمال شرق طوكر.