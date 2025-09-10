

وكالات

أعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي، اليوم الأربعاء، تعرض ثاني أكبر سفينة "ألما"لهجوم جديد بمسيّرة.

وأشارت هيئة أسطول الصمود العالمي، إلى اندلاع حريق على متنها بميناء سيدي بوسعيد بضواحي العاصة تونس، وفقا لروسيا اليوم.

والأسطول مبادرة دولية تسعى لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة على متن قوارب مدنية وتدعمها وفود من 44 دولة.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على القطاع الساحلي منذ تولي حركة حماس السيطرة عليه في عام 2007، قائلة إنها تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الحركة.

وفرضت إسرائيل حصارا بريا على قطاع غزة في أوائل مارس، ولم تسمح بدخول الإمدادات لمدة 3 أشهر، بحجة أن حماس تغير مسار المساعدات وتنهبها.

وتأجَّل إبحار أسطول المساعدات المتجه من تونس إلى غزة، والذي كان مقررًا له الأحد، إلى اليوم الأربعاء ، وفق ما أعلنت الجهة المنظمة.

وأعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي أنه تم تأجيل موعد الإبحار، لأسباب تقنية ولوجستية، وفقا للغد.