بعد عدوان إسرائيل على قطر.. الجزائر تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا

01:34 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

اجتماع لمجلس الأمن

وكالات

قال دبلوماسيون فجر اليوم الأربعاء، إن الجزائر طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن نفذت إسرائيل اعتداء على قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف الدبلوماسيون، أن الجزائر طلبت عقد اجتماع المجلس المكون من 15 عضوا اليوم الأربعاء.

كان سلاح الجو الإسرائيلي قد هاجم عصر الثلاثاء، اجتماعا لقيادات الصف الأول لحركة حماس وعلى رأسهم خليل الحية وخالد مشعل وزاهر جبارين وغيرهم في العاصمة القطرية، في اعتداء سافر على دولة ذات سيادة.

وبعد دقائق من الهجوم خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتباهى بتنفيذ العملية ضد ممن قادوا هجوم 7 أكتوبر على حد وصفه، وفقا للغد.

