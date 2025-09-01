وكالات

قالت منظمة العفو الدولية، إن أسطول الصمود العالمي المكون من 20 سفينة تحركوا من إسبانيا إلى غزة، حاملين مساعدات إنسانية وناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية، يعد تضامنا قويا وملهما مع الفلسطينيين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل الحصار الإسرائيلي والإبادة.

وأضاف العفو الدولية، في بيان لها، الإثنين، أنه يجب على إسرائيل السماح لأسطول الصمود العالمي بتنفيذ مهمته السلمية بأمان، معتبرًا أن أي محاولة لمنعه سيعد اعتداء على المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وكان أبحر أسطول من السفن من ميناء برشلونة إلى قطاع غزة، أمس الأحد، وعلى متنه مساعدات إنسانية، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل من هجومها على مدينة غزة، كما تحد من دخول المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية في شمال الأراضي الفلسطينية.

ومن المقرر أن يصل الأسطول لغزة في منتصف سبتمبر الجاري، وسيحاول كسر الحصار الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وإيصال المساعدات الإنسانية والطعام والمياه والأدوية لقطاع غزة.

وسينضم الأسطول، الذي يحمل وفودًا من 44 دولة، لمزيد من السفن من موانئ في إيطاليا واليونان وتونس خلال الأيام المقبلة، في طريقها من الطرف الغربي للبحر المتوسط إلى قطاع غزة، حسبما قال المنظمون، ويتوقع المنظمون مشاركة إجمالي نحو 20 سفينة.