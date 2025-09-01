إعلان

نائب الرئيس الإيراني يعلق على قرار الترويكا الأوروبية: "كشفوا آخر أوراقهم"

05:01 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف

وكالات

علق نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، على تفعيل الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، آلية الزناد (سناب باك) الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، قائلًا تشوبها ثغرات وشبهات كثيرة، وفقًا للقانون والمعايير الدولية.

وقال عارف، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس" الإيرانية، إن هذه الثغرات تطرح التساؤل حول أهلية الدول الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

واعتبر المسؤول الإيراني، أن الأوروبيين "كشفوا عن آخر أوراقهم"، ولكن إيران لم تكشف بعد عن ورقتها الأولى.

وأكد أن بلاده لا تسعى للحرب "لكن من حيث الجاهزية، إن وضع إيران مختلف تمامًا عن الماضي"، محذرًا "إذا تجرأ العدو على تكرار حماقة أخرى، سيتلقى صفعة أقوى".

وفي وقتٍ سابق من أغسطس الماضي، فعلت الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) ما يسمى بآلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.

