تعرض طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية لتشويش روسي.. والكرملين يرد

01:37 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

أورسولا فون دير لاين

وكالات

تعرضت طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي، فون دير لاين، لتشويش روسي محتمل على نظام تحديد المواقع العالمي، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز".

وقالت الصحيفة، إن هجوم روسي مشتبه به استهدف أورسولا فون دير لاين أدى إلى تعطيل خدمات الملاحة GPS في مطار بلغاري وإجبار طائرة دير لاين على الهبوط باستخدام خرائط ورقية.

وقال أحد المسؤولين: "انطفأ نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في منطقة المطار بأكملها"، مشيرًا إلى أنه بعد تحليق الطائرة حول المطار لمدة ساعة، قرر قائدها الهبوط يدويًا باستخدام الخرائط التناظرية. "كان هذا تداخلًا لا يمكن إنكاره".

وأكدت هيئة خدمات الحركة الجوية البلغارية وقوع الحادث في بيان لصحيفة "فاينانشال تايمز".

ومنذ فبراير 2022، سُجِّلت زيادة ملحوظة في تشويش نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وحوادث التزييف الأخيرة، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان: "تُعطِّل هذه التداخلات الاستقبال الدقيق لإشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مما يُؤدي إلى تحديات تشغيلية مُختلفة للطائرات والأنظمة الأرضية".

ومن جانبه، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، على ما تم تداوله، وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن "معلوماتكم غير صحيحة".

فون دير لاين الكرملين المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي
