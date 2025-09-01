كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 شباط /فبراير 2022، إلى نحو مليون و82 ألفا و990 فردا، من بينهم 850 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11155 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأحد، و23229 مركبة قتالية مدرعة، و32248 نظام مدفعية، و1476 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1213 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و341 مروحية، و55276 طائرة مسيرة، و3664 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و60399 من المركبات وخزانات الوقود، و3952 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.