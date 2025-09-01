إعلان

بوتين: الأزمة في أوكرانيا لم تنشأ نتيجة هجوم روسي بل نتيجة انقلاب غربي

07:55 ص الإثنين 01 سبتمبر 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة منظمة شنجهاي للتعاون، إن الأزمة في أوكرانيا لم تنشأ نتيجة هجوم روسي، بل كانت نتيجة انقلاب غربي.

وأضاف بوتين، أن محاولات الغرب جر أوكرانيا إلى "الناتو" كانت إحدى أسباب الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن روسيا تلتزم في أزمة أوكرانيا بمبدأ أن لا دولة يمكنها ضمان أمنها على حساب أمن الآخرين.

وأشار إلى أنه يجب معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تحقيق تسوية طويلة الأمد، معربا عن أمله في أن الولايات المتحدة تتجه في أزمة أوكرانيا نحو نفس اتجاه الصين والهند ودول أخرى في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتابع: موسكو تثمن جهود الشركاء في تسوية النزاع في أوكرانيا، لافتا إلى أنه نتيجة للانقلاب في أوكرانيا عام 2014، تمت إزالة القيادة السياسية التي لم تدعم انضمام البلاد إلى حلف "الناتو"، وفقا لروسيا اليوم.

