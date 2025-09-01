اعتقال شخص بعد اصطدام سيارته بالقنصلية الروسية في سيدني



وكالات

قالت الشرطة الأسترالية ووسائل إعلام محلية، إنه تم اعتقال رجل اليوم الاثنين بعد أن اصطدمت سيارة بالقنصلية الروسية في سيدني.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارة مهشمة النافذة متروكة بجوار سارية علم روسي، قالت وسائل إعلام محلية، إنها كانت في مقر القنصلية الروسية في ضاحية وولاهرا في سيدني.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان، إن أفراد الأمن استجابوا بعد الثامنة صباحا بقليل (2200 بتوقيت جرينتش) لبلاغات عن سيارة غير مصرح بها متوقفة في ممر عنوان في شارع فولرتون يتوافق مع موقع القنصلية الروسية.

وأضافت الشرطة، أن أفراد الأمن حاولوا التحدث إلى السائق قبل أن يقود سيارته باتجاه بوابات المبنى، وفقا للغد.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 39 عاما، في حين أصيب شرطي يبلغ من العمر 24 عاما بجروح في يده.

وامتنع شخص رد على الهاتف في القنصلية الروسية عن التعقيب على الواقعة.