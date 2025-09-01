كانت ترفع علم ليبيريا.. هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر



وكالات

قالت اثنتان من المنظمات البحرية البريطانية، إنهما تلقتا بلاغين عن واقعة بالبحر الأحمر.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هجوم حوثي على سفينة بالبحر الأحمر.

وقالت إن سفينة أبلغت عن سقوط جسم مجهول بالقرب منها وسماع دوي انفجار قوي، مشيرة إلى أن كل أفراد طاقم السفينة بخير وأن السفينة تواصل رحلتها.

بدورها، أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أن السفينة كانت ترفع علم ليبيريا، وتعود ملكيتها لإسرائيل وأنها كانت ضمن أهداف الحوثيين.

وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية منذ عام 2023 سفنا في البحر الأحمر، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان الحوثيون على صلة بالواقعة، ولم يصدر بيان عن الجماعة.



كان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توعد إسرائيل بمسار تصاعدي من الهجمات من دون تراجع أو ضعف بحسب تعبيره وذلك بعد هجوم إسرائيلي الخميس أدى لمقتل رئيس وزراء "حكومة الحوثيين" وقيادات أمنية وسياسية، وفقا للعربية.

وقال الحوثي معلقاً على العملية الإسرائيلية التي قتل خلالها عدد من أعضاء "حكومة الحوثيين" غير المعترف بها دوليا، إن المسار العسكري للحركة تجاه إسرائيل ثابت ومستقر، وإنه سيتم تكثيف الضربات الصاروخية والهجمات بالطائرات المسيرة والحصار البحري.