واشنطن تعلّق الموافقة على التأشيرات لحاملي جوازات السفر الفلسطينية

وكالات

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا بتعليق الموافقة على جميع أنواع تأشيرات الزيارة لحاملي جوازات السفر الفلسطينية تقريبا، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وفي تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز"، الأحد، قال مسؤولون أمريكيون، إن إدارة ترامب علقت الموافقات على جميع أنواع تأشيرات الزيارة تقريبا لحاملي جوازات السفر الفلسطينية.

في وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن جانبها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين من قرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.

وأكدت الرئاسة، في بيان لها الجمعة الماضية، أن القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة.

وطالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، مشددة على التزام فلسطين بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وجميع التزاماتها تجاه تحقيق السلام، كما جاء في رسالة الرئيس محمود عباس إلى قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.